Стало известно, как цвет кошелька может повлиять на количество денег в нем

Кошелек

Кошелек. Фото: Global Look Press

Древняя индийская наука Васту объясняет этот феномен.

Оказалось, существуют цвета прибыли для кошельков.

Всего есть шесть таких цветов. Портмоне именно этих оттенков советуют приобретать эксперты.

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Во-первых, синий. Этот цвет притягивает к кошельку финансовую стабильность.

Во-вторых, красный. Он ассоциируется с энергичностью и мощью. А поэтому красный цвет символизирует удачу в денежных делах.

В-третьих, зеленый. Рост и процветание — за это отвечает зеленый цвет.

В-четвертых, коричневый. Он символизирует землю. А плодородие земли принесет владельцу кошелька большое состояние.

В-пятых, желтый. Этот цвет, как солнце, подсветит необходимое для приумножения средств.

В-шестых, оранжевый. Этот цвет энтузиазма вдохновит на новые идеи для бизнеса и заработка. Об этом рассказали в india.com.

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