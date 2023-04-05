Стало известно, как цвет кошелька может повлиять на количество денег в нем

Оказалось, существуют цвета прибыли для кошельков.
Всего есть шесть таких цветов. Портмоне именно этих оттенков советуют приобретать эксперты.
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Во-первых, синий. Этот цвет притягивает к кошельку финансовую стабильность.
Во-вторых, красный. Он ассоциируется с энергичностью и мощью. А поэтому красный цвет символизирует удачу в денежных делах.
В-третьих, зеленый. Рост и процветание — за это отвечает зеленый цвет.
В-четвертых, коричневый. Он символизирует землю. А плодородие земли принесет владельцу кошелька большое состояние.
В-пятых, желтый. Этот цвет, как солнце, подсветит необходимое для приумножения средств.
В-шестых, оранжевый. Этот цвет энтузиазма вдохновит на новые идеи для бизнеса и заработка. Об этом рассказали в india.com.