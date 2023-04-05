Стало известно, как цвет кошелька может повлиять на количество денег в нем

Оказалось, существуют цвета прибыли для кошельков.

Всего есть шесть таких цветов. Портмоне именно этих оттенков советуют приобретать эксперты.

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Во-первых, синий. Этот цвет притягивает к кошельку финансовую стабильность.

Во-вторых, красный. Он ассоциируется с энергичностью и мощью. А поэтому красный цвет символизирует удачу в денежных делах.