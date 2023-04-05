Сбылось худшее предсказание экспертов: новый курс доллара ввел в оцепенение россиян — реальная цифра

Сбылось худшее предсказание экспертов: новый курс доллара ввел в оцепенение россиян – реальная цифра

Доллар. Фото: Global Look Press

Многие не верили, что такое может быть.

Вечерние валютные торги на Мосбирже 5 апреля с прогнозом «на завтра» закончились убийственными показателями. Самые худшие предсказания финансовых аналитиков сбылись почти со 100-процентной точностью.

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На фоне обострения внешнеполитических конфликтов, цен на нефть, санкций и дефицита бюджета в РФ эксперты говорили о дальнейшем падении рубля и укреплении доллара и евро.

Американской валюте на апрель они пророчили курс в 80 рублей и выше. И вот согласно официальным данным Московской биржи, последние торги завершились приростом доллара на 78 копеек, который достиг цифры в 79,52 рубля.

Евро тоже уверенно шагнуло к рубежу в 90 рублей, прибавив 88 копеек и показав курс в 86,81 рубля.

Источник: 1prime.ru

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