«Всегда увеличивает фигуру»: Александр Васильев назвал принт, с которым стоит быть осторожнее

Александр Васильев

Александр Васильев. Фото: Global Look Press 

Телеведущий поделился с модницами важным правилом.

Историк моды Александр Васильев рассказал, какой рисунок на одежде может испортить образ.

Оказалось, модницам нужно быть аккуратнее с клетчатыми вещами. Речь идет о крупной клетке на светлых тканях.

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«Крупная клетка на светлом фоне всегда увеличивает фигуру и всегда полнит», — заявил Васильев в программе «Модный приговор» на Первом канале.

Васильев добавил, что не стоит полностью отказываться от клетчатого принта. Главное — уметь его грамотно и дозированно добавлять в образы.

Напомним, ранее стилист Влад Лисовец рассказал, какие вещи не стоит оставлять в весеннем гардеробе.

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