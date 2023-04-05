«Всегда увеличивает фигуру»: Александр Васильев назвал принт, с которым стоит быть осторожнее

Историк моды Александр Васильев рассказал, какой рисунок на одежде может испортить образ.
Оказалось, модницам нужно быть аккуратнее с клетчатыми вещами. Речь идет о крупной клетке на светлых тканях.
Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Крупная клетка на светлом фоне всегда увеличивает фигуру и всегда полнит», — заявил Васильев в программе «Модный приговор» на Первом канале.
Васильев добавил, что не стоит полностью отказываться от клетчатого принта. Главное — уметь его грамотно и дозированно добавлять в образы.
Напомним, ранее стилист Влад Лисовец рассказал, какие вещи не стоит оставлять в весеннем гардеробе.