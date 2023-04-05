«Всегда увеличивает фигуру»: Александр Васильев назвал принт, с которым стоит быть осторожнее

Историк моды Александр Васильев рассказал, какой рисунок на одежде может испортить образ.

Оказалось, модницам нужно быть аккуратнее с клетчатыми вещами. Речь идет о крупной клетке на светлых тканях.

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