Даст урожай, о котором вы мечтали: чем лучше всего подкармливать лук

Садоводы ошибаются, когда весь огород питают одной подкормкой — каждая культура любит свое. Как и люди. Мы же в ресторане смотрим меню, а потом выбираем то, что нам больше нравится.
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Одни любят мясо, а другие рыбопродукты. Кому-то же вообще лучше придерживаться диеты.
Лук будет особенно «счастлив», если его подкармливать дрожжами. В благодарность он начнет хорошо расти, давать много зелени, а потом разовьет крупные и сочные луковицы.
Возьмите 200 грaммов дрожжeй нa 20 литров воды, нacтaивaйте 2 чaca и поливaйте.
Источник: Telegram-канал «Сад и огород».