Можно сесть на девять лет: за сбор грибов грозит уголовное наказание

Стало известно, что Госдума планирует принять в окончательном чтении проект закона об уголовном наказании за сбор редких грибов и растений.

Если гражданин собрал растения и грибы из Красной книги, его привлекут к уголовной ответственности и лишат свободы на срок от шести до девяти лет с уплатой штрафа в размере до 1 млн рублей.

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К слову, сбор грибов и растений из Красной книги по неосторожности не станет основанием для возбуждения уголовного дело. А вот умышленный сбор повлечет за собой ответственность. Об этом заявили в interfax.ru.