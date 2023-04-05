«Будут лучше всего расти»: эксперт рассказала, какие сорта помидоров будут плодоносить до осени

Специалист назвала сорта помидоров, которые принесут хороший урожай.
Анна Бабенкова рассказала, что соответствие культуры и региона является главным критерием при выборе качественного сорта томатов. Поэтому важно выбирать те сорта, которые были выведены в вашем регионе. Такие помидоры вырастут крупными и будут подносить до самой осени.
Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Лучшие семена томатов – это сорта, районированные в вашем регионе. Поэтому лучше всего покупать семена местных производителей, которые выведены в вашей местности. Такие томаты будут лучше всего расти и у вас», – рассказала специалист в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее эксперты рассказали о необычном свойстве лука.