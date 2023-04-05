«Будут лучше всего расти»: эксперт рассказала, какие сорта помидоров будут плодоносить до осени

Специалист назвала сорта помидоров, которые принесут хороший урожай.

Анна Бабенкова рассказала, что соответствие культуры и региона является главным критерием при выборе качественного сорта томатов. Поэтому важно выбирать те сорта, которые были выведены в вашем регионе. Такие помидоры вырастут крупными и будут подносить до самой осени.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».