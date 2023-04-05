Плоды хрустящие и с медовым ароматом: два сорта самых морозоустойчивых сорта яблонь — урожай порадует

Опытные садоводы рассказали, что часто посадка яблони является делом непростым. Ведь важно учитывать сорт, вкусовые предпочтения и способность дерева выжить в тех или иных условиях.
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Однако все-таки есть два сорта яблонь, которые устойчивы к морозам. Они растут и не сбрасывают плоды с веток во время сильного ветра. Из них (на зависть соседям и на радость домочадцам) получится вкуснейшее варенье и ароматный компот.
Во-первых, яблоки сорта «конфетное» вырастут весом до 120 граммов и будут иметь пряномедовый вкус. Они порадуют как своим внешним видом, так и ароматом любого дачника. Это же касается и сорта «медуница летняя».
«Медуница летняя» — высокоурожайный сорт, яблоки очень сладкие. Могут храниться при комнатной температуре два месяца, а в погребе — не менее полугода», — пишет сайт «Точка».
Ранее эксперты рассказали садоводам, что нужно делать, чтобы любимая яблоня плодоносила каждый год. Ведь принято считать, что большой урожай говорит о том, что в следующем году дерево будет «отдыхать».