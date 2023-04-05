Плоды хрустящие и с медовым ароматом: два сорта самых морозоустойчивых сорта яблонь — урожай порадует

Опытные садоводы рассказали, что часто посадка яблони является делом непростым. Ведь важно учитывать сорт, вкусовые предпочтения и способность дерева выжить в тех или иных условиях.

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Однако все-таки есть два сорта яблонь, которые устойчивы к морозам. Они растут и не сбрасывают плоды с веток во время сильного ветра. Из них (на зависть соседям и на радость домочадцам) получится вкуснейшее варенье и ароматный компот.

Во-первых, яблоки сорта «конфетное» вырастут весом до 120 граммов и будут иметь пряномедовый вкус. Они порадуют как своим внешним видом, так и ароматом любого дачника. Это же касается и сорта «медуница летняя».