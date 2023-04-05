«Выйдет намного дешевле»: специалист поделилась советом, как подготовиться к Пасхе без урона для кошелька

Стало известно, что нужно делать для минимальных расходов перед Пасхой.
Оказалось, мониторинг акций в супермаркетах через приложения поможет сэкономить во время подготовки к празднику.
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«Как и на Новый год, нужно составить строгий список, посмотреть, что необходимо вам в первую очередь, и идти в магазин только с этим списком. Так и времени на покупки уйдет в разы меньше», – заявила эксперт.
Для большей экономии эксперт рекомендовала самим готовить блюда для праздника. А еще стоит идти в магазин за продуктами, взяв с собой средства только на вещи из предварительно приготовленного списка.
«Кулич можно самим его испечь, ведь домашний гораздо вкуснее, чем купленный в магазине. Вы точно знаете, из каких продуктов приготовлен, и выйдет намного дешевле», – добавила эксперт в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее специалист рассказала, в каком случае вы никогда не сформируете «подушку безопасности».