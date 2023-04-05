«Выйдет намного дешевле»: специалист поделилась советом, как подготовиться к Пасхе без урона для кошелька

Для большей экономии эксперт рекомендовала самим готовить блюда для праздника. А еще стоит идти в магазин за продуктами, взяв с собой средства только на вещи из предварительно приготовленного списка.

«Кулич можно самим его испечь, ведь домашний гораздо вкуснее, чем купленный в магазине. Вы точно знаете, из каких продуктов приготовлен, и выйдет намного дешевле», – добавила эксперт в беседе с vnimanie.pro.

Напомним, ранее специалист рассказала, в каком случае вы никогда не сформируете «подушку безопасности».