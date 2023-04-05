Есть несколько правил: три секрета варки пасхальных яиц — подготовьтесь к празднику

Меньше двух недель осталось до светлого праздника Пасхи. Опытные и мудрые хозяйки начинают продумывать праздничное меню. Как известно, кулич и яйца являются главными символами праздника. Специалисты дали советы, как избежать неприятностей во время варки яиц. Ведь бывает так, что во время процесса готовки скорлупа покрывается трещинами, а белок вытекает наружу.
Первый совет хоть и очевидный, но самый важный — это проверять яйца до варки. Микротрещины можно заметить на скорлупе даже невооруженным взглядом. В большинстве случаев в процессе готовки они станут еще больше, и внешний вид продукта будет испорчен, пишет «Новый очаг».
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Кроме того, важно дать яйцам немного нагреться при комнатной температуре, если вы их только что достали из холодильника. Иначе продукт покроется трещинами, предупредили эксперты.
Заливать яйца стоит только теплой водой. Скорлупа реагирует на резкие перепады температур. А чтобы продукт легко чистился, в процессе варки можно добавить по половине чайной ложки соли на каждое яйцо.
Варить праздничное угощение лучше на медленном огне, так как из-за активного бурления они начинают биться друг об друга. В этом случае скорлупа также может быть повреждена.