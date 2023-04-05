Есть несколько правил: три секрета варки пасхальных яиц — подготовьтесь к празднику

Меньше двух недель осталось до светлого праздника Пасхи. Опытные и мудрые хозяйки начинают продумывать праздничное меню. Как известно, кулич и яйца являются главными символами праздника. Специалисты дали советы, как избежать неприятностей во время варки яиц. Ведь бывает так, что во время процесса готовки скорлупа покрывается трещинами, а белок вытекает наружу.

Первый совет хоть и очевидный, но самый важный — это проверять яйца до варки. Микротрещины можно заметить на скорлупе даже невооруженным взглядом. В большинстве случаев в процессе готовки они станут еще больше, и внешний вид продукта будет испорчен, пишет «Новый очаг».

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Кроме того, важно дать яйцам немного нагреться при комнатной температуре, если вы их только что достали из холодильника. Иначе продукт покроется трещинами, предупредили эксперты.