«Редко покрывают инфляцию»: специалист рассказала, в каком случае вы никогда не сформируете «подушку безопасности»

Деньги

Деньги. Фото: Global Look Press 

Доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова поделилась важной информацией с россиянами.

Стало известно, как из-за неправильного хранения люди лишаются денег.

Эксперт предупредила, что так называемый «банк под подушкой» является неверной системой сбережения средств.

Оказалось, хранить деньги наличными купюрами ни в коем случае нельзя. Если наличные лежат в ячейке банка, то это не спасет их от инфляции. Куда выгоднее будет формировать «финансовую подушку» в формате банковского вклада.

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«Конечно, процентные ставки по вкладам редко покрывают инфляцию, но все же деньги не так быстро обесцениваются», – отметила эксперт в беседе с 1prime.ru.

Напомним, ранее эксперт раскрыла подробности главной денежной реформы.

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