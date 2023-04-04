«Редко покрывают инфляцию»: специалист рассказала, в каком случае вы никогда не сформируете «подушку безопасности»

Стало известно, как из-за неправильного хранения люди лишаются денег.

Эксперт предупредила, что так называемый «банк под подушкой» является неверной системой сбережения средств.

Оказалось, хранить деньги наличными купюрами ни в коем случае нельзя. Если наличные лежат в ячейке банка, то это не спасет их от инфляции. Куда выгоднее будет формировать «финансовую подушку» в формате банковского вклада.

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