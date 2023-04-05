Рассада будет колоситься: названа идеальная подкормка для растений — соседи обзавидуются

Дачникам и садоводам рассказали о необычной, но действенной подкормке для молодой рассады. Ее можно купить в абсолютно любой аптеке. Используйте спиртовой раствор йода, который позитивно повлияет на рост растений.

Используйте одну каплю йода на полтора литра чистой воды. Сам йод никак не напитывает ростки, но здорово оздоравливает грунт. Также растения будут лучше усваивать питательные вещества, пишет «Ока.FM».

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