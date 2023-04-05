Будет модно и весной, и осенью: назван необычный трендовый аксессуар этого года — не забудьте купить

Модные эксперты назвали один из самых модных аксессуаров этой весны — легкий плед. Этот интересный элемент одежды вошел в несколько осенних коллекций, однако носить его можно уже этой весной.
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Интересно то, что пледы вводят в моду впервые. Несколько лет назад они ассоциировались с уютным домом или посиделками на природе. Самые продвинутые дизайнеры решили поэкспериментировать и сделать этот аксессуар стильным и актуальным, пишет The Symbol.
Эксперты рассказали, что лучше всего выбрать клетчатый плед из тонкой шерстяной ткани. Его можно драпировать и стилизовать различными способами или просто оборачиваться в него для тепла. Такие накидки уже появились в коллекциях брендов Burberry, Etro, Coperni и других модных домов.
Ранее стилист Влад Лисовец рассказал россиянкам о самых актуальных юбках на весну и лето этого года. В частности, модник посоветовал обратить женщинам внимание на предмет гардероба с откровенным вырезом длины макси. Такие юбки красиво подчеркнут фигуру. Их можно встретить в коллекциях брендов Stella McCartney, David Koma, Del Core.