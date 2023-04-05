Валериана плюс жидкое мыло: обработайте дачу этим копеечным средством — избавитесь от вредителей

Тля, которая может обитать на участках, способна не только уничтожать участок, но и поедать урожай. Садоводам подсказали универсальное средство, которое поможет справиться практически с любыми вредителями.
Вам нужно будет приготовить спецраствор. Ингредиенты для него есть в каждой аптечке. Нужно взять три литра теплой воды. После этого вылейте флакон валерианы и добавьте 50 граммов жидкого мыла. В качестве последнего ингредиента подойдет и стружка хозяйственного мыла.
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Раствор требуется тщательно перемешивать до момента, пока жидкость не станет однородной, пишет Tut-news.ru.
В конце нужно обработать средством всю дачу и огород. Средство отпугнет не только тлю, но и капустную муху, листоеда и даже белокрылку. В скором времени ваш участок будет под надежной защитой от насекомых-паразитов.