Валериана плюс жидкое мыло: обработайте дачу этим копеечным средством — избавитесь от вредителей

Тля, которая может обитать на участках, способна не только уничтожать участок, но и поедать урожай. Садоводам подсказали универсальное средство, которое поможет справиться практически с любыми вредителями.

Вам нужно будет приготовить спецраствор. Ингредиенты для него есть в каждой аптечке. Нужно взять три литра теплой воды. После этого вылейте флакон валерианы и добавьте 50 граммов жидкого мыла. В качестве последнего ингредиента подойдет и стружка хозяйственного мыла.

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