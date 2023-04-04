Растет на каждой даче: биостимуляторы из сорняков помогут утроить урожай яблок, груш и слив – в чем секрет

Сорная трава, растущая на каждом дачном участке, может повысить урожайность плодовых деревьев в два-три раза. Никаких чудес, только наука!

Обычный тысячелистник принесет пользу, если правильно им распорядиться. Для начала нужно дождаться, когда тысячелистник зацветет, потом - когда высохнет роса. После этого можно оборвать всю надземную часть сорной травы.

Растение нужно крупно нарезать и утрамбовать в двух или трех-литровую банку. В банку налить воды, закрыть крышкой и отправить в темное место на две недели. Через каждые трое суток нужно взбалтывать. Выдержав положенное время, настой нужно процедить. Он готов к использованию.

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