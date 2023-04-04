Есть в любой аптечке: чудо-средство, которое спасет ваш утюг от загрязнений — засияет как новенький

Утюг

Утюг. Фото: Global Look Press

Эксперты рассказали о копеечном средстве, которое может спасти технику.

При частом использовании утюга могут возникнуть серьезные проблемы с подошвой этой техники. Для многих хозяек использование прибора становится практически невозможным. Во время глажки вещи портятся и пачкаются. Довольно часто положение не могут спасти даже специальные карандаши.

Однако не все так фатально. Эксперты подсказали средство очистки поверхности, которое есть в любой аптечке. Итак, речь идет об обычном аспирине или парацетамоле.

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Вам понадобится всего одна таблетка. Сначала утюг нужно разогреть, выключив при этом функцию пара. После этого можно приступать к процедуре очистки подошвы, пишет портал News.Myseldon

Нужно просто потереть таблетку о те места, где образовался нагар. Растворяясь, аспирин будет разъедать загрязнения. В самых сложных случаях чистку стоит повторить.

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