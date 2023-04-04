Идеальный ужин готов: рецепт нежнейшей курицы в духовке — используйте фольгу

Опытные кулинары поделились рецептом сочной и нежной курочки в духовке. Есть один секрет, с помощью которого мясо не потеряет свой сок и не превратится в нечто сухое и безвкусное. Нужно всего лишь использовать фольгу во время приготовления.
Вам понадобятся:
– куриное филе, 3 шт. (650 г);
– 1 чайная ложка черного перца;
– 2 чайные ложки соли;
– 1 чайная ложка молотого красного перца;
– 1 столовая ложка растительного масла (10 мл);
– 6 веточек петрушки;
– 60 г тертого сыра;
– 3 средних яйца;
– 8 помидоров черри;
– 80 г сыра.
Первым делом нужно взять куриную грудку и острым ножом сделать глубокий надрез по всей длине филе. Его надо сделать аккуратно, чтобы в итоге не разделить курочку на две части. Разрез создаст «кармашек». Такие же надрезы сделайте на всех остальных порциях курицы.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Далее возьмите три небольших кусочка алюминиевой фольги, скомкайте их, вставьте в «карманы». Приправьте курицу перцем и солью, обжарьте на смазанной маслом сковороде по несколько минут с каждой стороны, пишет сайт Santeplus.
Мелко нарежьте петрушку, добавьте сыр, три яичных белка. Далее хорошо перемешайте все ингредиенты. Снимите с грудок фольгу и в образовавшийся «кармашек» налейте свежеприготовленную смесь. Стороны курицы скрепите зубочисткой горизонтально поперек разреза.
Противень необходимо смазать маслом и разложить кусочки курицы, а затем помидоры черри. Выпекайте в духовке 15 минут при 200°С. Затем выньте и уберите зубочистки. Посыпьте каждый ломтик курицы тертым сыром и оставшимися яичными желтками. Верните блюдо в духовку на пять минут.