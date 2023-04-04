Идеальный ужин готов: рецепт нежнейшей курицы в духовке — используйте фольгу

Опытные кулинары поделились рецептом сочной и нежной курочки в духовке. Есть один секрет, с помощью которого мясо не потеряет свой сок и не превратится в нечто сухое и безвкусное. Нужно всего лишь использовать фольгу во время приготовления.

Вам понадобятся:

– куриное филе, 3 шт. (650 г);

– 1 чайная ложка черного перца;

– 2 чайные ложки соли;

– 1 чайная ложка молотого красного перца;

– 1 столовая ложка растительного масла (10 мл);

– 6 веточек петрушки;

– 60 г тертого сыра;

– 3 средних яйца;

– 8 помидоров черри;

– 80 г сыра.

Первым делом нужно взять куриную грудку и острым ножом сделать глубокий надрез по всей длине филе. Его надо сделать аккуратно, чтобы в итоге не разделить курочку на две части. Разрез создаст «кармашек». Такие же надрезы сделайте на всех остальных порциях курицы.

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Далее возьмите три небольших кусочка алюминиевой фольги, скомкайте их, вставьте в «карманы». Приправьте курицу перцем и солью, обжарьте на смазанной маслом сковороде по несколько минут с каждой стороны, пишет сайт Santeplus.