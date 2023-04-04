Объявлен курс доллара на 5 апреля — сбываются худшие сценарии для США

Доллар продолжает укрепляться, но это только пока. Центробанк объявил курс на среду, 5 апреля, цифры выглядят так: за «американца» теперь дают 79,3563 рубля, за евро — 86,7207 рубля.

Официальный курс юаня повысился на 23 копейки — до 11,5308 рубля.

Однако эксперты уверяют, что в ближайшее время крах доллара неизбежен. В первую очередь, это связано с политическими проблемами в стране — арестом Дональда Трампа.

Второй — самый главный сценарий — страны Азии все больше перестают использовать американскую валюту в качестве средства платежа, и это тоже негативно сказывается на экономике США.

Так что для Америки сбываются самые худшие прогнозы аналитиков.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».