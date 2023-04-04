Скроет любые недостатки: названа идеальная прическа для женщин старше 40 лет — смотрится стильно

Парикмахер Алла Демешкина рассказала об идеальной прическе для женщин старше 40 лет. Представительницам прекрасного пола этой возрастной категории подойдет стрижка «моб». По словам стилиста, она идеально смотрится на любых волосах и скрывает все неровности лица.

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Стрижка схожа с бобом средней длины и классическим каре. Однако у нее есть один нюанс: прическа может заканчиваться на середине шеи или немного ниже, то есть имеет несколько слоев. По словам Демешкиной, в таком случае волосы кажутся более «воздушными», пишет Marie Claire.