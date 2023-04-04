Долларовый пузырь лопнет! Страны Азии отказываются от «американца» - что будет дальше

Американский долларовый пузырь скоро лопнет. Так считает руководитель Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев. По его словам, все больше стран Азии отказываются от этой валюты, а это приведет к его краху.

«Обратите внимание, когда такие крупные поставщики нефти, как Саудовская Аравия, Иран, говорят о том, что они тоже уходят от доллара США и переводят контракты в юань, то это уже значительные объемы», - заявил он.

По словам Санакоева, доллар все больше перестает быть средством платежа и его влияние ослабевает.

«Этот пузырь явно идет не просто к сдутию, а к тому, что он лопнет», - добавил эксперт.

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