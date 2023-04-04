Индексация перенесена: Путин обрадовал россиян важной информацией о тарифах ЖКХ

Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Global Look Press

Президент Российской Федерации высказался о ценах на коммунальные услуги.

Зачастую цены на услуги ЖКХ растут. Для многих категорий россиян есть льготы. Однако рост тарифов не перестает пугать народ. Однако президент Российской Федерации Владимир Путин обрадовал информацию о тарифах на коммунальные услуги. Он сообщил, что в ближайшие полтора года они не будут увеличиваться. 

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Путин пояснил, что такое решение  связано с переносами сроков индексации с июня 2023 года на декабрь 2022-го, когда рост цен составил 9%.

«С 1 января следующего года мы передвинули следующую индексацию на 1 июля 2024 года. Таким образом, полтора года индексации не должно быть», — пояснил президент.

Также он добавил, что перенос индексации стал причиной появления в сфере дополнительных средств на модернизацию и развитие всей системы коммунального хозяйства в регионах, об этом пишет ТАСС.

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