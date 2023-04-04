Индексация перенесена: Путин обрадовал россиян важной информацией о тарифах ЖКХ

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Путин пояснил, что такое решение связано с переносами сроков индексации с июня 2023 года на декабрь 2022-го, когда рост цен составил 9%.

«С 1 января следующего года мы передвинули следующую индексацию на 1 июля 2024 года. Таким образом, полтора года индексации не должно быть», — пояснил президент.

Также он добавил, что перенос индексации стал причиной появления в сфере дополнительных средств на модернизацию и развитие всей системы коммунального хозяйства в регионах, об этом пишет ТАСС.