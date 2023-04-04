Одна маленькая хитрость: как сохранить свежесть хлеба на несколько недель — хозяйкам на заметку

Любая хозяйка знает, что покупной хлеб хранится всего несколько суток. После этого он начинает покрываться плесенью или сильно черстветь.

Опытные кулинары подсказали интересный лайфхак. Чтобы предотвратить появление плесени на продукте, его нужно хранить в холодильнике или морозильнике.

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Если хранить хлеб в морозильной камере, то он будет оставаться свежим вплоть до четырех месяцев. После разморозки при комнатной температуре изделие нужно разогреть всего несколько минут в духовке, пишет портал Santeplus.

Кроме этого, есть еще один секрет более долгого хранения хлеба. Прежде чем положить продукт в холодильник или морозилку, нужно удалить воздух из пакета, в котором он будет храниться. Для этого нужно сделать в упаковке несколько отверстий. Так внутрь пакета не попадет влага, которая вызывает конденсацию и порчу изделия.