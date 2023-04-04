«Будет большой взрыв от Солнца»: расшифровано ужасающее предсказание Ванги на 2023 год

По словам Ванги, следует ждать большой беды. Опасность она видела в Солнце.

«Пламя придет от Солнца. Будет большой взрыв. Это заморозит Землю на несколько лет», — приводит отрывок пророчества Wday.ru.

Специалисты пояснили, что провидица, скорее всего, имела в виду небывалой мощности солнечную бурю, которая обрушится на Землю в 2023 году. И они признались, что магнитный шторм большой силы действительно может случиться. Это повлечет за собой проблемы со связью, навигацией и привести к сбоям в работе энергосистем. И не сложно догадаться, что без электричества жизнь на нашей планете может «застыть» на неопределенное время.

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Также эксперты пояснили, что такое ужасающее предсказание может иметь под собой научную почву. Ранее ученые из Лаборатории солнечной астрономии рассказывали о резком росте солнечной активности в 2023 году. Уже целых пять вспышек высшего класса были зафиксированы до середины февраля, тогда как за весь прошлый год их было всего семь, а за 2021 год — три.