Эффективный способ уберечь дом от плесени: поможет сода

Как известно, проблемы лучше решать до их появления. Если вы чувствуете, что в доме повысилась влажность, то не ждите, когда появятся первые признаки плесени. В этой ситуации лучше сыграть на опережение.

Есть простой и не затратный способ справиться с лишней влагой: насыпьте пищевую соду в несколько емкостей и расставьте их в разных частях комнаты. Средство быстро вберет в себя все излишки воды. Находиться в помещении вновь будет комфортно.

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Источник: belnovosti.by