Деньги потекут прямо в руки: как разбогатеть, учитывая свою дату рождения

Больше 8 миллиардов человек живут на планете. При этом из них богаты всего 72 млн человек, а это 1% от населения. Многие стремятся к тому, чтобы улучшить свое финансовое положение. Международный цифровой психолог Алекс Ройтблат считает, что разбогатеть может каждый любой человек.
Он уверен, что на ваше богатство влияет ваша дата рождения. Он объяснил, как использовать нумерологию, чтобы достичь благ.
«Человеку нужно проработать определенные ошибки, и тогда раскроется денежный поток. Люди, рожденные 4, 13, 22, 31 числа имеют число сознания 4. По своей сути они суетливы, и им нужно это преодолеть в себе, чтобы увеличить доход минимум на 50%. Рано или поздно они должны прийти к анализу, рационально подойти к выбору целей», – рассказал эксперт.
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Он выделил вторую категорию людей – рожденные 8, 17, 26 числа. Они выделяются гиперконтролем и недоверием к коллегам.
«Этим людям важно научиться разбираться в людях и перестать критично оценивать их только по результату. Тогда прибыль смогут принести даже на первый взгляд неэффективные работники»,– пояснил Ройтблат.
Также он отметил, что можно все проработать более детально. Для этого необходимо сложить все числа в дне, месяце и годе рождения.
«Люди с числом рождения 1 должны преодолеть собственное эго на пути к богатству. Те, у кого получилась цифра 2, должны развивать свои коммуникативные навыки и выступать перед публикой», – также добавил эксперт, пишет портал «А теперь внимание»,