Деньги потекут прямо в руки: как разбогатеть, учитывая свою дату рождения

Больше 8 миллиардов человек живут на планете. При этом из них богаты всего 72 млн человек, а это 1% от населения. Многие стремятся к тому, чтобы улучшить свое финансовое положение. Международный цифровой психолог Алекс Ройтблат считает, что разбогатеть может каждый любой человек.

Он уверен, что на ваше богатство влияет ваша дата рождения. Он объяснил, как использовать нумерологию, чтобы достичь благ.