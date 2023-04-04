Ягоды будут крупными и сахарными на вкус: важно правильно провести первую подкормку клубники – хитрости бывалых дачников

Людей, равнодушных к клубнике, пожалуй, нет. Этой ягоды никогда не бывает много.

Чтобы клубника выросла крупной и сладкой, нужно ее вовремя подкормить. Первая подкормка проводится, как только на улице потеплеет до плюс десяти градусов.

Ягода нуждается в азоте. В стакане с теплой водой разведите большую ложку нитроаммофоски. Когда удобрение полностью растворится, концентрат нужно вылить в ведро с чистой водой. Под каждый кустик клубники нужно добавить примерно пол-литра удобрений.

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