Простой способ почистить межплиточные швы: минимум усилий

Многие регулярно моют кафель, а о швах забывают. Грязь постепенно забивается в цемент и когда проблема становится очевидной, то вычищать швы все равно приходится.

Но не стоит пугаться раньше времени. У опытных хозяек и для этого случая припасена парочка советов.

Для первого способа нужно смешать 50 грамм стирального порошка с таким же количеством лимонной кислоты и добавить к ним воду — должна получиться пастообразная субстанция. Смесь нанесите на швы, подождите 15 минут и смойте губкой.

Второй способ даже действеннее первого, но не всякий захочет им пользоваться из-за резкого запаха. Инструкция тоже простая: в одном ведре воды нужно размешать 200 мл. нашатырного спирта, нанести состав и оставить на несколько часов. Когда время пройдет — протрите плитку влажной тряпкой.