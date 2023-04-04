Никогда не кладите СНИЛС в паспорт: многие допускают эту ошибку, которая может обернуться плачевно

А опасность состоит в том, что при утере паспорта, в котором был еще и СНИЛС, владелец документов рискует столкнуться с катастрофическими последствиями. Если документы попадут не в те руки, то на ваше имя могут взять денежный займ, используя информацию из документов.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Отмечается, что банки не имеют права выдавать кредит на сумму, которая превышает 15 тысяч рублей, без личного присутствия владельца документов. Но они вполне имеют право выдать небольшую ссуду лишь по паспорту и СНИЛСу.

В итоге истинный владелец документов может случайно обнаружить, что на него открыт кредит, а в худшем случае сразу несколько. Только по этой причине эксперты настоятельно рекомендуют документы хранить раздельно, пишет hotnews.plus.