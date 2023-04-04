Вы раньше делали неправильно: как на самом деле надо поливать орхидеи — раскрываем главный секрет

Орхидея на тумбе с телевизором

Орхидея на тумбе с телевизором. Фото: Global Look Press

Полезный совет для тех, кто любит орхидеи, но не знает, как за ними ухаживать.

Вопреки расхожему мнению об орхидеях как о капризных и требовательных растениях, они таковыми не являются.

Все, что нужно орхидеям, это правильный полив и подкормка.

Поливать орхидею классическим методом, как остальные цветы, не стоит. Вода просто вытечет через дренажные отверстия, и кора не успеет напитаться влагой, которую должна отдавать корням.

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Поливают орхидею, погружая кашпо с ней в воду так, чтобы вода не доходила до его верха на 1 см. Оставить орхидею в воде нужно на 30–40 минут. Тогда субстрат наберет достаточное количество влаги, а лишняя потом стечет.

Таким же образом нужно проводить и подкормки.

По материалам belnovosti.by

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