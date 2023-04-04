Как правильно помыть глянцевый потолок, чтобы не было разводов: секрет в водке

Натяжными потолками сегодня никого не удивишь, они установлены во многих домах и квартирах. Такой потолок стоит сравнительно недорого, монтируется быстро и служит долго. Именно поэтому многие россияне останавливают свой выбор на натяжном полотне.

Но мало кто знает, как правильно за ним ухаживать. Особенно мучаются владельцы глянцевых потолков. Когда дело доходит до мытья — они сталкиваются с тем, что протереть ПВХ-пленку без разводов почти невозможно. И только самые хитрые хозяйки знают, что после мытья потолка мыльной водой по нему нужно еще раз пройтись специальным раствором.

Для приготовления раствора смешайте 100 грамм водки с одним литром воды. Смочите в нем мягкую тряпку, отожмите ее и протрите чистый потолок еще раз.