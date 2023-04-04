«Американцу» показали «хук»: доллар вытеснен с рынка – какая валюта пришла ему на смену в России

Россияне фактически показали «хук» «американцу». Эксперты отметили, что по итогам февраля доллар перестал быть самой торгуемой валютой в России.

На торгах на Московской бирже американская валюта практически вытеснена другой - китайским юанем.

Юань впервые превзошел доллар по месячному объему торгов в феврале, а в марте разница стала еще более очевидной.

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