Полис ОСАГО больше не потребуется: в ГИБДД приняли решение, которое обрадовало водителей

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«Ответственность за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств предусмотрена исключительно за выявленные при надзоре за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации в области безопасности дорожного движения», – приводят «Известия» заявление ведомства.

Отмечается, что к такому нововведению подтолкнуло то, что в 2019 году появились электронные полиса. Согласно закону, после оформления такого он вступает в силу только через три дня. Но делов в том, что при обращении в ГИБДД для регистрации автомобиля в течение этого срока сотрудники полиции в любом случае не увидят актуальных данных об оформлении договора страхования.