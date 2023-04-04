Эксперт раскрыл хитрость: как сократить расходы на электричество в 10 раз

По словам эксперта, не нужно трогать приборы учета и мухлевать с показаниями. Можно просто избавиться во всем доме от ламп накаливания. Светодиодные лампочки в стандартной «двушке» помогут сэкономить в год около пяти тысяч рублей. А все потому, что они потребляют электричества в 7-10 раз меньше обычной лампы.

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Однако электрик дал совет, какую именно светодиодную лампу нужно выбрать. По его словам, лучше покупать ту, что потяжелее — это значит, что производитель не стал экономить на радиаторе и металле. Именно такая лампа прослужит дольше других. Эту хитрость раскрыли авторы «Самой полезной программы».