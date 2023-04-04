Эксперт раскрыл хитрость: как сократить расходы на электричество в 10 раз

С каждым годом услуги ЖКХ дорожают. В России существует множество льгот для разных категорий граждан. Однако иногда счета за услуги приходят такие большие, что приходится искать способ сэкономить. Электрик Игорь Ефимов назвал один из способов, как сократить расход электроэнергии в 10 раз и при этом ничего не нарушать.
По словам эксперта, не нужно трогать приборы учета и мухлевать с показаниями. Можно просто избавиться во всем доме от ламп накаливания. Светодиодные лампочки в стандартной «двушке» помогут сэкономить в год около пяти тысяч рублей. А все потому, что они потребляют электричества в 7-10 раз меньше обычной лампы.
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Однако электрик дал совет, какую именно светодиодную лампу нужно выбрать. По его словам, лучше покупать ту, что потяжелее — это значит, что производитель не стал экономить на радиаторе и металле. Именно такая лампа прослужит дольше других. Эту хитрость раскрыли авторы «Самой полезной программы».