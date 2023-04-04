Белоснежные носки без особых хлопот: волшебное средство из аптеки

Белые носки — это любовь и боль любого модника. Они великолепно сочетаются с любой спортивной обувью, освежают и добавляют шик образу в целом. Но есть и обратная сторона: уже после нескольких стирок носки становятся серыми. И ни один стиральный порошок не сможет вернуть им былую белизну.

Опытные хозяйки советуют чистые, но потерявшие белизну носки замачивать на ночь в специальном растворе. Рецепт простой: к литру горячей воды добавьте капельку жидкого хозяйственного мыла и 100 мл борной кислоты. Перемешайте — раствор готов. Поместите в него белье и уберите в сторону на 6-7 часов. После того, как пройдет время, носки нужно достать, прополоскать в воде и высушить обычным способом.

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Источник: vsvoemdome.ru