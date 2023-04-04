Внимание на корни: как понять, что орхидею пора поливать — не переусердствуйте

Орхидеи

Орхидеи. Фото: Global Look Press

Вопреки мифам, орхидея — довольно неприхотливое растение.

Вероятно, из-за своей красоты орхидеи считаются капризными растениями. На самом деле это не так.

Орхидеи, напротив, довольно неприхотливы. Важно их правильно поливать и вовремя подкармливать, и они будут радовать вас своим цветением по несколько месяцев в году.

Определить, что орхидею пора поливать, можно по цвету ее корней. Если они зеленые, это означает, что влаги им вполне достаточно. Когда же они станут серебристо-серыми, значит, им нужна вода. Кстати, обратите внимание — корни орхидей быстро поменяют цвет после полива.

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Если же корни стали коричневыми — это признак загнивания. Орхидею нужно вытащить из горшка, обрезать гнилые корни, а затем сменить субстрат, привести поливы в норму, и цветок вновь оживет. 

По материалам belnovosti.by

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