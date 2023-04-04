«Погубит часть планеты»: ученые предупредили о надвигающейся катастрофе, которая сотрет несколько стран

В последние годы происходит много событий, которые пугают людей. Была пандемия, а также сильные землетрясения. И ученые уверены, что политики зря пытаются делить территории, так как грядет катастрофа планетарного масштаба. Эксперты считают, что уже скоро часть планеты просто вымрет. Уже сейчас нужно думать, как спастись.
«По данным НАСА, повышенная влажность и жара в ближайшие годы приведут к волнам тепла, при которых людям практически невозможно будет выжить на открытом воздухе», — сообщает Wday.ru.
Ученые отметили, что губительная жара настигнет такие регионы, как Южная Азия, Персидский залив и Красное море. Уже потом эта волна дойдет до Бразилии и Китая.
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«Люди могут выдерживать температуры до 50°C при низкой влажности, но при высокой влажности просто не могут выжить, потому что нет возможности охладиться с помощью потоотделения. Даже чрезвычайно сильные и здоровые люди в таком климате умирают в течение нескольких часов», — рассказали о ужасающих прогнозах эксперты.