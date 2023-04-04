«Погубит часть планеты»: ученые предупредили о надвигающейся катастрофе, которая сотрет несколько стран

«По данным НАСА, повышенная влажность и жара в ближайшие годы приведут к волнам тепла, при которых людям практически невозможно будет выжить на открытом воздухе», — сообщает Wday.ru.

Ученые отметили, что губительная жара настигнет такие регионы, как Южная Азия, Персидский залив и Красное море. Уже потом эта волна дойдет до Бразилии и Китая.

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