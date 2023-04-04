Как вывести застарелые пятна от йода с белых и цветных вещей: неожиданно просто

Если в вашем шкафу завалялась любимая кофта, которую никак не получается отстирать от йода — сейчас самое время ее достать. Опытные хозяйки рассказали, как с помощью обычных препаратов из аптеки вернуть вещам первозданный вид.

Запаситесь бутыльком с перекисью водорода, если предстоит удалить пятна с белых вещей. Нужно подложить под пятно что-нибудь непромокаемое и щедро нанести перекись на загрязнение. Когда пятно посветлеет, вещь нужно будет прополоскать и постирать привычным для вас способом.

Если от йода пострадала цветная ткань — вам потребуется жидкая аскорбиновая кислота. Как и в прошлом случае, подложите под пятно кусочек полиэтилена. Смочите в кислоте ватный диск и прижмите его к пятну на 30-40 секунд. После этого прополощите кофту в воде и тут же постирайте.