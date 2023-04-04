Есть в каждом доме: положите это на ночь на тумбочку возле кровати — дышать станет легче, а сон будет крепче

Вместе с теплым временем года в нашу жизнь врываются насекомые — мошки, комары, мухи, которые не дают спокойно спать по ночам, стоит приоткрыть окна.

Но есть один очень простой лайфхак, о котором вы и не догадывались. Хорошим отпугивающим средством от насекомых, посягающих на наше жилище и крепкий сон, является лимон. Это цитрусовое есть практически в каждом доме.

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