Есть в каждом доме: положите это на ночь на тумбочку возле кровати — дышать станет легче, а сон будет крепче

Вместе с теплым временем года в нашу жизнь врываются насекомые — мошки, комары, мухи, которые не дают спокойно спать по ночам, стоит приоткрыть окна.
Но есть один очень простой лайфхак, о котором вы и не догадывались. Хорошим отпугивающим средством от насекомых, посягающих на наше жилище и крепкий сон, является лимон. Это цитрусовое есть практически в каждом доме.
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Лимон нужно разрезать пополам и в каждую половинку воткнуть гвоздику. Лимон в сочетанию с пряностями — отличное отпугивающее средство от комаров и мошек. Положите его на тумбочку рядом с кроватью, и крепкий сон будет обеспечен.
К тому же, комната наполнится приятным цитрусовым ароматом и свежестью.
По материалам belnovosti.by.