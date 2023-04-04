Куда поехать на майские в этом году: лучшие направления

Даже за три выходных дня можно получить заряд бодрости, отдохнуть и «перезагрузиться». Для путешествий на майские праздники россияне выбирают самые разные маршруты. Многих привлекают древнейшие города Коломна и Зарайск — там можно полюбоваться старинными крепостными стенами и кремлевской башней, куда, по преданию, когда-то заключили польскую красавицу Марину Мнишек.

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Тем, кого привлекает творческая атмосфера, можно посоветовать арт-усадьбу Веретьево на берегу реки Дубны в 100 км от Москвы. Здесь вам предложат поселиться в таежном домике с русской печью и насладиться жизнью на природе. В Калуге туристов ждут музей космонавтики, единственный в России музей бумаги, этнографический парк. Не менее интересны Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Суздаль, Углич и другие старинные города, хранящие свои тайны. По материалам издания «РИАМО».