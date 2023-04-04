Потратите копейки: названо самое дешевое направление для путешествий по России в апреле

В последние годы россиянам стало сложнее путешествовать за границу. Подорожали билеты, а также усложнился процесс получения виз. Примечательно, что на этом фоне увеличилось количество граждан, которые путешествуют по России. Аналитики сайта Туту.ru подсчитали, куда дешевле всего можно поехать в апреле.
Отмечается, что возглавила рейтинг Москва. Из столицы дешевле всего поехать в Санкт-Петербург. По словам экспертов, в среднем билеты на данный момент на апрель стоят около шести тысяч рублей. Также примерно в 6,8 тысяч рублей из Москвы можно поехать в Самару, за 7,4 тысяч — в Нижний Новгород.
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Также из Санкт-Петербурга дешевле всего сейчас можно улететь в Москву. Билеты также стоят по шесть тысяч рублей.
А вот жители Сочи на самолете в апреле могут недорого улететь в Минводы (около 6 тысяч рублей), из Новосибирска — в Горно-Алтайск (5 тысяч рублей), из Екатеринбурга — в Тюмень (4,6 тысячи рублей), об этом сообщают РИА Новости.