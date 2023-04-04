Потратите копейки: названо самое дешевое направление для путешествий по России в апреле

Отмечается, что возглавила рейтинг Москва. Из столицы дешевле всего поехать в Санкт-Петербург. По словам экспертов, в среднем билеты на данный момент на апрель стоят около шести тысяч рублей. Также примерно в 6,8 тысяч рублей из Москвы можно поехать в Самару, за 7,4 тысяч — в Нижний Новгород.

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