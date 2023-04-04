Битье яиц на Пасху не имеет никакого отношения к православию

Одним из самых любимых праздников жителей нашей страны является день Светлой Пасхи. Его ждут взрослые и дети. Бабушки и матери выпекают ароматные куличи, а дети устраивают соревнования по битью яиц. Но во время празднования многие совершают ошибки.

Например, ставшее уже традицией битье яиц, на самом деле не имеет никакого отношения к православию.

«Это не более чем игра, которая не имеет отношения к празднику», — сказала матушка храма преподобного Амвросия Оптинского Чередник Людмила.

Также матушка отметила, что украшения со священными изображениями нельзя выбрасывать в мусор, их следует отнести в храм, там их сожгут.