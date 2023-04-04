Три надежных способа спасти пересоленный суп: разбавлять не нужно

Неудачные дни случаются даже в жизни опытных кулинаров, одно неосторожное движение и все труды насмарку. Пересолить суп легко, а вот как все исправить знают только единицы.

Первое, что приходит на ум — разбавить бульон водой. Но у этого способа есть большие минусы: суп станет жидким и безвкусным. Профессиональные повара пользуются другими приемами.

Для того, чтобы убрать лишнюю соль, нужно положить в кастрюлю очищенную картофелину, поварить ее 10 минут и вытащить. Чем крупнее будет овощ, тем больше он впитает в себя соли. Если картофеля нет под рукой, то можно провернуть этот фокус с луковицей. Рис тоже поможет с проблемой: просто заверните немного крупы в кусочек бинта и опустите ее в кипящий суп на 7-10 минут.

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Источник: food.ru