Больше 30 тысяч каждому: Минфин обрадовал россиян новой выплатой

Глава Минфина пояснил, что каждый человек, который станет участником программы накоплений на старость, сможет получить 36 тысяч рублей от государства, сообщает ТАСС.

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Примечательно, что коэффициент при расчете господдержки будет отталкиваться от дохода россиян. Поясняется, что если россиянин получает до 80 тыс. рублей, то ему будет необходимо для получения финансовой поддержки направить в накопления 36 тыс. в год. А при том случае, сели доход составляет от 80 тысяч до 150 тысяч, то в программу нужно вложить уже 72 тыс. рублей.