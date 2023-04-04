«Сегодня зажгу свечи и помолюсь»: Алла Пугачева сделала публичное заявление

Алла Пугачева после отъезда в Израиль нечасто выходит на связь с поклонниками. Народная артистка словно ушла в подполье, появляясь в Сети в исключительных случаях.

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И вот тот самый уникальный момент настал. В день 85-летия поэта-песенника Ильи Резника, народного артиста России и Украины, она опубликовала в соцсетях пост и сделала высказывание по поводу 85-летия знаменитости.

«Ну что, мой друг, «еще не вечер». Все помню и еще любя, сегодня же зажгу все свечи и помолюсь я за тебя. С юбилеем!» — написала в Сети Алла Пугачева.