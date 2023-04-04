Цветение будет нереальным: три любимые подкормки для гортензии – из остатков со стола

Гортензия очень любит подкормку в виде кефира, лимонной кислоты с уксусом и хлебных корок. Ели периодически баловать цветы ими, кусты дадут нереальный рост, пышность и цветение.

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Гортензия обожает кисломолочные бактерии. В ведре с 10 литрами воды рaзбавьте 2 литра кефира или ряженки, полейте раствором строго под корнем. Перед подкoрмкой нужно пролить куст водой в количестве 1 ведра.

Гортензия также неравнодушна к подкисленной почве, в нейтральной и щелочной среде она не будет нормально расти. Поэтому подкисляйте землю под ней. Для этого возьмите яблочный уксус (100 граммов на ведро воды). Если применить для подкормки лимонную кислоту, то потребуется 2 столовых ложки на 10 воды (предварительно растворите вещество в небольшой емкости, а потом влейте в ведро). Поливайте кислой водой весь вегетационный период с интервалом 15-20 дней.

Хлебные корки выполняют ту же функцию – подкисляют почву. В теплую воду поместите хлебные корки, пока раствор не забродит.

Источник: Telegram-канал «Сад и огород».