Астролог назвал идеальный знак зодиака: эти женщины сочетают в себе хозяйственность и чувственность

Исследования сайтов знакомств показали, что знак зодиака играет не последнюю роль в выборе партнерши. На этот пункт в анкете обращают внимание более 60% мужчин.

Астролог Павел Чудинов объяснил, что это связано с устоявшимся представлением о характере и особенностях того или иного знака.

Например, принято считать, что Дев, Козерогов и Телецов звезды наделили качествами, которые отлично подходят для ведения совместного хозяйства. А близнецы хороши только для мимолетных удовольствий, так как они слишком беспечны для серьезных отношений. Самыми идеальными считаются Раки: они сочетают в себе надежность и сексуальность.

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Источник: pensnews.ru