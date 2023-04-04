За третьего ребенка дадут деньги: выплата не только для многодетных семей

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Отмечается, в этом регионе теперь не нужно для оформления выплаты подтверждать статус многодетной семьи, об этом сообщает Gorsite.

С недавних пор семьи в Новосибирской области не должны получать статус многодетной семьи, чтобы оформить эту выплату.