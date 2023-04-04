За третьего ребенка дадут деньги: выплата не только для многодетных семей

В России десятки миллионов семей растят детей. Многим положены выплаты. Россияне знают про программу материнский капитал. Однако также есть ежемесячные выплаты. Власти Новосибирской области упросили порядок, по котором жители могут получить деньги за третьего ребенка. Это касается ежемесячной выплаты.
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Отмечается, в этом регионе теперь не нужно для оформления выплаты подтверждать статус многодетной семьи, об этом сообщает Gorsite.
С недавних пор семьи в Новосибирской области не должны получать статус многодетной семьи, чтобы оформить эту выплату.
«Корректируется положение об оценке среднедушевого дохода семьи. Получение пособия предусматривается при помощи портала госуслуг, МФЦ и центров соцподдержки населения», — пояснила министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева.