Как моментально очистить слив от волос и засора: вводим трубочку для напитков и достаем!

Очень эффективный метод очистки слива раковины или ванны от волос и прочих засоров предложили блогеры.
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Вам не нужно больше вызывать сантехников, покупать специальную химию и портить ей сантехнику. Просто сделайте на трубочке несколько разрезов наискось по всей длине, чтобы получились уголки. Потом засуньте трубочку в слив поглубже и достаньте ее.
Все волосы и грязь зацепятся за эти уголки, вот увидите! Невероятно просто и эффективно!
Источник: Telegram-канал «Домашний очаг».