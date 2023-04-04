Что еще можно делать овощечисткой: вы всю жизнь пользовались неправильно

Овощечистка может стать настоящим кухонным комбайном. Если познакомиться с ее функциями лучше.

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На самом деле, ее можно применять не только для очищения моркови и свеклы, но и для шинкования овощей на салаты.

Она делает ровную стружку из белокочанной капусты. Очень эффектно нарезает картошку на драники с особой крупной текстурой.

Попробуйте нарезать ей твердый сыр, это отличная идея для тончайших ломтиков в закусках.

Кроме того, овощечистка удобно снимает кожуру с цитрусовых. Для этого нужно провести по корочке боковым острым выступом. А потом пройтись лезвием. Кожура снимется идеально, без глубокого проникновения в мякоть.

Источник: Telegram-канал «Фабрика идей».