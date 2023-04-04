Как быстро сварить овощи на салат – 10 минут и готово: жаль, что раньше не знали!

Многие хозяйки не любят салаты из вареных овощей из-за длительности их приготовления. Не секрет, что некоторые овощи вроде свеклы нужно варить порой по часу.

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В это время нельзя отвлечься нормально на другие дела, отвар все время выплескивается на плиту, да и электроэнергии на это уходит очень много.

Однако выход есть. Если овощи очистить от кожуры и нарезать на кубики, а потом отварить, салат получится ничуть не хуже. А вы сэкономите массу времени!

Источник: Telegram-канал «Хозяйские хитрости».