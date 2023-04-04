«Мы с дедушкой очень любим тебя!»: Юдашкина трогательно поздравила старшего внука с семилетием

Жена кутюрье Валентина Юдашкина — Марина — трогательно обратилась к своему старшему внуку Толеньке в социальных сетях.

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Мальчику исполнилось семь лет. На обнародованном фото видно, как быстро он вытянулся за последний год.

«С днем рождения, Анатолий! Поздравляем с 7-летием! Оставайся таким же добрым и хорошим мальчиком! Учись, занимайся спортом и достигай новых успехов! Мы с дедушкой очень любим тебя», — написала супруга Юдашкина.

Отметим, что у звездной четы Юдашкиных есть также внук Аркадий и внучка Агата Ариелла. Они родились от их дочки Галины, которая проживает Гонконге.